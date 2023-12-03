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Вельский крановщик наказан за гибель коллеги по работе

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 65-летнему жителю Вельского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109  УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 2 октября 2023 года днем на пилораме, расположенной в деревне Горка- Муравьевская Вельского района, при демонтаже сушильных камер осужденный, управляя автокраном и видя в зоне работы крана другого работника, подцепил крюком крышу камеры, конструкция которой упала и придавила 49-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. В судебном заседании он согласился с предъявленным обвинением.

Приговором Вельского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

26 декабрь 11:00 | : Происшествия

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