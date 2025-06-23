Суд в Холмогорах рассмотрит дело по травме ребенка ледяной глыбой

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Светлозерская управляющая организация», обвиняемого по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья) потребителей).

По версии следствия, проведенного отделом СКР, с 01.12.2024 по 28.02.2025 руководителем управляющей компании, ответственным за своевременную очистку кровли обслуживаемого многоквартирного дома 1 в пос. Светлый Холмогорского района от снега и наледи, не организовано проведение мероприятий по осмотру и техническому обслуживанию данного дома, уборке накоплений снега и льда, не приняты меры по ликвидации опасности для жизни и здоровья населения в случае возможного схода снега и наледи с крыши дома.

В результате чего 28.02.2025 произошел сход и падение снежно-ледяного образования с кровли вышеуказанного жилого дома на пешеходную зону, который частично с большой высоты упал на голову 5-летнего ребенка, который испытал физическую боль и получил телесное повреждение в виде кровоподтека/гематомы левых отделов лобной области.

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Ему грозит наказание в виде принудительных работ, ограничение свободы на срок до 2 лет либо штрафа до 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



