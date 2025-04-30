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В центре Архангельска снежная глыба чуть не угробила двух школьников

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мастера участка ООО «УК «ВКБгрупп», обвиняемого по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 

По версии следствия, проведенного отделом СКР, ООО «УК «ВКБгрупп» оказывало услуги по содержанию многоквартирного дома № 54 по ул. Поморской в г. Архангельске. При этом мастер участка в зимний период, являясь ответственной за безопасность оказания этой услуги, достоверно зная, что на крыше дома скопились большие массы снега, образовалась наледь и сосульки, представляющие реальную опасность для жизни и здоровья проживающих в доме граждан и иных лиц, проходящих в непосредственной близости по тротуару, приняла 19.03.2025  у подрядчика выполненные не в полном объеме работы по очистки кровли этого дома.  Достаточных мер для ликвидации опасности жизни и здоровья населения не приняла, тротуар, расположенный вдоль улицы Поморская в непосредственной близости от д. 54 на ширину возможного падения снега и льда инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками не огородила.

 Вследствие этого днем 23.03.2025 произошел сход и падение снежно-ледяного образования с кровли вышеуказанного жилого дома на пешеходную зону, при этом часть снежно-ледяной массы в связи с падением с большой высоты своими фрагментами задела двух несовершеннолетних, проходивших вдоль указанного дома.  В результате случившегося одной девочке причинена физическая боль, второй – физическая боль и  повреждения кисти и коленного сустава, не причинившие вреда ее здоровью.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая признала в полном объеме. 

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд                                  г. Архангельска

Обвиняемой грозит наказание в виде принудительных работ, ограничения свободы на срок до 2 лет либо штрафа до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода за период до 2 лет.   

30 апрель 11:19 | : Происшествия

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