Дело о травме архангелогородца ледяной глыбой дошло до суда

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ООО «РЭУ». Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствием, проведенным отделом СКР, установлено, что управляющая компания ООО «РЭУ» оказывала услуги по содержанию многоквартирного дома № 22 по ул. Целлюлозной в г. Архангельске. При этом на обвиняемого была возложена ответственность за своевременную очистку кровли обслуживаемых многоквартирных домов от снега и наледи и надлежащее проведение таких работ.

Однако, в период с 09.01.2025 по 23.03.2025 обвиняемый не проконтролировал и не организовал надлежащим образом проведение необходимого и достаточного комплекса мероприятий по осмотру и техническому содержанию данного дома, уборке накоплений снега и льда, не закрепил за данным направлением работы кого-либо из подчиненных сотрудников, тротуар возле д. 22 на ширину возможного падения наледи и сосулек инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками не огородил.

Вследствие этого 23.03.2025 произошел сход и падение снежно-ледяного образования с кровли вышеуказанного жилого дома на пешеходную зону, при этом часть снежно-ледяной массы упала с большой высоты на голову находящегося возле подъезда 53-летнего жителя. В результате ему причинены травмы головы, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Ему грозит наказание в виде принудительных работ, ограничения свободы на срок до 2 лет либо штрафа до 300 тысяч рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Соломбальский районный суд г. Архангельска.