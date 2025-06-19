Неадеквант из Устьян отправлен на лечение за покушение на родителей

Устьянский районный суд согласился с позицией прокуратуры и направил для прохождения принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа 39-летнего жителя Устьянского района, совершившего общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, подпадающее под признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Установлено, что мужчина, признанный невменяемым ввиду наличия психического расстройства, 25 марта 2025 года, находясь в принадлежащем его семье частном доме в с. Шангалы, на почве личных неприязненных отношений к своим родителям, нанес им множественные удары кухонным ножом по различным частям тела, а отцу также один удар кирпичом по голове.

Потерпевшие поддержали позицию участвующего в деле прокурора о необходимости оказания медицинской помощи их сыну.

Постановление не вступило в законную силу.