Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Неадеквант из Устьян отправлен на лечение за покушение на родителей

Устьянский районный суд согласился с позицией прокуратуры и направил для прохождения принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа 39-летнего жителя Устьянского района, совершившего общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, подпадающее под признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Установлено, что мужчина, признанный невменяемым ввиду наличия психического расстройства, 25 марта 2025 года, находясь в принадлежащем его семье частном доме в с. Шангалы, на почве личных неприязненных отношений к своим родителям, нанес им множественные удары кухонным ножом по различным частям тела, а отцу также один удар кирпичом по голове.

Потерпевшие поддержали позицию участвующего в деле прокурора о необходимости оказания медицинской помощи их сыну. 

Постановление не вступило в законную силу. 

 

19 июнь 15:37 | : Происшествия

Главные новости


Ильинское кладбище встречает День памяти и скорби свалкой мусора
Ирано-израильская война. Будет ли Третья Мировая?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (246)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20