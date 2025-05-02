В Устьянах неадекватный сынок пытался порешить родителей

Прокуратура Устьянского района утвердила постановление о направлении в суд для применения принудительной меры медицинского характера по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Устьянского района, совершившего общественно опасное деяние, запрещенное законом, подпадающее под признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Мужчина, признанный невменяемым ввиду наличия психического расстройства, 25 марта 2025 года, находясь в принадлежащем его семье частном доме в с. Шангалы, на почве личных неприязненных отношений к своим родителям, нанес им множественные удары кухонным ножом по различным частям тела, а отцу также один удар кирпичом по голове.

Свои противоправные действия, направленные на причинение смерти родителям, он не довел до конца, ввиду того, что отец смог убежать из дома и вызвать сотрудников полиции, после чего пострадавшим была оказана неотложная скорая помощь.

Согласно заключению комиссии экспертов мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Устьянский районный суд.