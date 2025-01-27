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Житель Обозерки надругался над пожилой женщиной и убил ее

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого за изнасилование 23-летнего жителя поселка Обозерский в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 131, ч.1 ст.132, п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками полиции с привлечением кинолога с собакой, 3 июля 2024 года в заброшенной пристройке к частному дому в поселке Обозерский обнаружено тело 51-летней хозяйки жилища с признаками насильственной смерти. Указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть благодаря совместной работе следователей регионального следственного управления СКР и сотрудников полиции. Первоначально подследственный отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Вместе с тем его вина подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе результатами экспертизы биологических следов обвиняемого, обнаруженными на теле погибшей.

Следствием установлено, что в один из дней с 24 по 26 июня 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства потерпевшей, применил к ней физическую силу и совершил преступления против ее половой свободы.  Опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, желая избежать ответственности за содеянное, он задушил пострадавшую электропроводом. С целью сокрытия следов преступления выкопал яму в нежилой части дома, в которой закопал тело убитой. 

На период следствия в отношении фигуранта, который весной 2023 года освободился из мест лишения свободы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел следственный отдел по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.


04 июнь 08:53 | : Происшествия

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