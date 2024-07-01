Изнасиловал, задушил и закопал: Преступник задержан в поселке Обозерский

3 июля 2024 года в заброшенной пристройке к частному дому в поселке Обозерский Плесецкого района Архангельской области было обнаружено тело 51-летней хозяйки жилища с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый в совершении преступления – 22-летний житель поселка – задержан и заключен под стражу. Он попадает под часть 1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 24 июня 2024 года обвиняемый по месту жительства потерпевшей на почве личных неприязненных отношений задушил женщину проводом, после чего закопал ее тело в нежилой части ее дома.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Следствие ведет следственный отдел по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.