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В поселке Обозерский найдено тело убитой женщины

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения 51-летней жительницы поселка Обозерский, которая последний раз выходила на связь 24 июня текущего года.

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции с привлечением кинолога с собакой УМВД России по Архангельской области, 3 июля 2024 года в заброшенной пристройке к частному дому в поселке Обозерский, в котором проживала разыскиваемая, обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к убийству. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в следственный отдел по ЗАТО город Мирный по номеру телефона приемной: 8(81832) 7-13-08, телефон отдела полиции: (81832)7-10-82 или 112.

04 июль 09:46 | : Происшествия

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