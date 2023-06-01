Житель Архангельска убил возлюбленную и присыпал песочком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 41-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 16 сентября 2022 года обвиняемый, находясь в автомобиле, припаркованном у дома по улице Полярная в городе Архангельске, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, руками задушил 39-летнюю сожительницу. С целью сокрытия следов преступления 17 сентября 2022 года он, управляя автомобилем, на заднем сиденье которого находилось тело сожительницы, вывез его в безлюдное место на территории Виноградовского района, где под опорой моста выкопал яму и спрятал в ней тело, замаскировав указанное место.

Указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть благодаря совместной работе следователей регионального Следственного управления и сотрудников полиции. В результате розыскных мероприятий, проведенных следователями-криминалистами регионального Следственного управления совместно с поисковым отрядом «Север» и сотрудниками службы спасения имени И.А. Поливаного, тело убитой было обнаружено в районе моста через реку Шужега.

Первоначально подследственный частично признал свою вину и пояснил следователю, что в ходе ссоры с сожительницей, которая заявила о желании расстаться, стал ее трясти за голову, после чего отвез ее к жилому дому в Северном округе областного центра, а сам покинул транспортное средство. На следующий день он вернулся к автомобилю и обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни, поэтому решил отвезти ее тело в Виноградовский район, где оставил под мостом и присыпал песком.

В последующем от дачи показаний отказался.

На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества.

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.