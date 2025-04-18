Суровая женщина в годах из Новодвинска порезала кузена бритвой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы города Новодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствие установлено, что 20 мая 2025 года днем по месту жительства в городе Новодвинске подозреваемая на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта с 53-летним двоюродным братом, нанесла тому бритвенным лезвием не менее одного пореза шеи. Благодаря тому, что потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив. Пострадавший прооперирован и находится в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Изъято орудие преступления.

Следствие будет ходатайствовать об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СК РФ.