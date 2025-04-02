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Сотрудник архангельского СИЗО в свой выходной поработал оперативником

Сотрудник следственного изолятора №1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) оказал содействие представителям ГИБДД по задержанию пьяного водителя.

В нерабочее время офицер СИЗО-1 Олег Иванов заметил автомобиль, в котором находился водитель с признаками опьянения. Об этом свидетельствовала неуверенная езда и движение машины, которые могли спровоцировать наезд на пешеходов. Оценив ситуацию, сотрудник следственного изолятора принял решение сообщить информацию дежурному Госавтоинспекции и задержать водителя авто, действуя в рамках законодательства, а также в целях безопасности окружающих. На место происшествия был вызван наряд. Приехавшие представители Госавтоинспекции задержали данного гражданина и составили на него соответствующие документы. 

В настоящее время ведутся судебные разбирательства в отношении водителя, совершившего правонарушение в сфере безопасности дорожного движения.

 

15 май 12:30 | : Происшествия

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