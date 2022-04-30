Природоохранная прокуратура ждет жалобы на счета от "ЭкоИнтегратора"

В Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуре организована работа «горячей линии» по вопросам необоснованного начисления платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На указанную «горячую линию» предлагается сообщать имеющиеся сведения о нарушениях в данной сфере, в том числе по вопросам обоснованности начисления региональным оператором платы за коммунальные отходы, ее перерасчета, несоблюдения графиков вывоза мусора, ликвидации свалок отходов, оборудования мест накопления отходов.

«Горячая линия» работает ежедневно с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов по телефону 8 (8182) 63-39-80.