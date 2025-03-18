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В Северодвинске раскрыто заказное убийство 30-летней давности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для признания виновным 54-летнему участнику преступного сообщества в совершении преступления, предусмотренного п. «а, н» ст. 102 УК РСФСР (убийство, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что 2 июня 1994 года утром в подъезде жилого дома в городе Северодвинске неизвестные застрелили северодвинского предпринимателя. Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым.

Во исполнение указаний заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича о принятии необходимых мер, нацеленных на раскрытие особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления и сотрудниками полиции проведен комплекс дополнительных следственных действий и оперативных мероприятий, которые позволили установить причастность жителя города Северодвинска, ставшего в последующем стал членом преступного сообщества, к данному убийству.

 Благодаря достигнутому следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления СКР психологическому контакту и проведенной на протяжении длительного времени планомерной подготовительной работе, 54-летний подследственный дал признательные показания и под видеозапись подробно рассказал обстоятельства совершенного им преступления.

На стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что весной 1994 года согласился на предложение лидера преступной группировки за денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США устранить предпринимателя, который отказался отдавать часть прибыли членам преступной группы. Он подыскал соучастника преступления, автомобиль и два обреза охотничьих ружей для реализации преступного плана. 2 июня 1994 года в подъезде дома на улице Южная в городе Северодвинске произвел два прицельных выстрела в область груди и живота потерпевшего, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. 

Решением Северодвинского городского суда он признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния. В связи с тем, что фигурант дела после совершения убийства предпринимателя стал членом преступного сообщества и уже отбыл наказание в виде 15 лет лишения свободы за совершение ряда преступлений, являющееся максимальным за совершение аналогичных преступлений, суд принял решение о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию. Осужденный продолжит находиться в местах лишения свободы по ранее вынесенному Архангельским областным судом приговору о деятельности преступного сообщества(https://arh.sledcom.ru/news/item/1753026/).

Соучастник убийства северодвинского предпринимателя был убит в 2008 году. Лидер преступной группировки, выступивший заказчиком данного убийства, скончался в 2003 году, при этом в ходе следствия также установлена его причастность еще к одному убийству члена преступной группировки, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено в июле 1994 году в реке Исакогорка.

Следствие вел третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления СКР.

18 апрель 16:55 | : Происшествия

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