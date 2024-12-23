Однажды в Северодвинске. Раскрыто убийство 1997 года

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 79-летнего жителя Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ) – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В сентябре 1997 года в коллекторе теплосети в городе Северодвинске обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. На протяжении длительного времени данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Во исполнение указаний заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича о принятии необходимых мер, нацеленных на раскрытие особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, следователями во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления и сотрудниками полиции проведен комплекс дополнительных следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех знакомых потерпевшего и возможных свидетелей преступления, проверку и устранение противоречий в их показаниях. Под тяжестью собранных доказательств и благодаря достигнутому следователем следственного отдела по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР психологическому контакту 79-летний житель Холмогорского района дал признательные показания в причинении смерти знакомому. С ним осуществлен выход на место преступления с целью проведения проверки показаний, где подследственный под видеозапись подробно рассказал обстоятельства совершенного им противоправного деяния.

Обвиняемый пояснил следователю, что в сентябре 1997 года по месту жительства в городе Северодвинске со знакомым употреблял спиртные напитки. Из-за того, что он в этот день занял у сестры гостя денежные средства на приобретение для них спиртного, тот стал спрашивать, когда он вернет долг. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он ударил потерпевшего руками и сковородой по голове. Сначала вытащил и посадил пострадавшего у торца дома, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, сбросил его тело в колодец. Сестре погибшего и сотрудникам милиции пояснил, что последний раз видел потерпевшего на улице, после совместного употребления спиртных напитков они разошлись, место его нахождения ему неизвестно. После указанных событий уехал в деревню. Сообщил, что в содеянном раскаивается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.