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В Плесецком округе раскрыта новогодняя драма с попыткой убийства и поджогом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью).

Следствием установлено, что 1 января 2025 года днем в частном доме в поселке Емца Плесецкого района подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанесла 46-летнему знакомому сковородой и металлической кочергой несколько ударов по голове и телу, а когда тот потерял сознание, то подожгла дом и скрылась с места преступления. Мужчина смог самостоятельно покинуть горящий дом, ему своевременно оказали медицинскую помощь, поэтому он остался жив. 

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что между ней и потерпевшим неоднократно происходили конфликты, так как он отказывался покидать дом, в котором проживал с разрешения ее родственника. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Устанавливается сумма ущерба, причиненного пожаром.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального Следственного управления СКР.

16 январь 09:00 | : Происшествия

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