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Пинежанка будет отбывать в колонии срок за неуплату алиментов

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 44-летнюю подсудимую виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Как установлено судом, жительница района в период условного осуждения за тяжкое преступление, лишенная родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей, обязанная к выплате алиментов на их содержание, умышленно уклонилась от уплаты алиментных платежей.

Подсудимая вину в совершении преступлений признала в полном объеме.

Учитывая совершение преступлений в период условного осуждения, неоднократное продление испытательного срока по предыдущему приговору, непринятие мер к трудоустройству, суд отменил подсудимой условное наказание и по совокупности приговоров назначил 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

(фото с https://immunocap.ru) 

 

 

17 апрель 09:05 | : Происшествия

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