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Каждый третий россиянин не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории

Сотрудников Почты России планируют обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи. Как выяснилось, подобный курс проходил каждый пятый экономически активный россиянин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 граждан из всех округов страны (за исключением медицинских работников).

22% россиян хотя бы раз в жизни прослушали инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи: респонденты припоминали, что подобный курс им преподавали на уроках ОБЖ в старших классах, в колледжах и вузах, в рамках дисциплины «Охрана труда и техника безопасности на рабочих местах». Еще 43% опрошенных интересовались темой самостоятельно: изучали соответствующие материалы по книгам и в интернете. 3 из 10 россиян не знают, как оказать первую помощь пострадавшим. Еще 5% затруднились оценить свои знания и навыки в этой сфере.

Как сообщили ИА Rusnord в компании РВК-Архангельск, здесь каждый сотрудник обязан пройти курс по безопасности на производстве и оказанию первой медицинской помощи. 

«Нам важно, чтобы каждый умел правильно оказать первую помощь – себе и тем, кто рядом. Если человек в теории знает, как нужно поступить, он не растеряется в критической ситуации, трезво оценит обстановку, обезопасит себя, сделает все возможное для сохранения жизни и здоровья товарищей до приезда скорой помощи», - рассказала начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук.

Больше шансов получить доврачебную помощь со стороны мужчин: они чаще женщин рассказывали, что проходили обучение базовым медицинским навыкам и изучали вопрос самостоятельно.

31 июль 10:58 | : Будни

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