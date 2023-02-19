Пьяный пинежанин оскорбил бойцов архангельской Росгвардии

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 23 марта 2023 года вечером сотрудники филиала по городу Архангельску ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Архангельской области» по вызову прибыли в бар, расположенный на улице Садовая в городе Архангельске, в котором подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. Подозреваемый, не желая выполнять законные требования представителей власти прекратить совершать противоправные действия, публично высказал в адрес сотрудников Росгвардии оскорбления. Противоправные действия подозреваемого пресекли и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.