Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пьяный пинежанин оскорбил бойцов архангельской Росгвардии

Следственными органами  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 23 марта 2023 года вечером сотрудники филиала по городу Архангельску ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Архангельской области» по вызову прибыли в бар, расположенный на улице Садовая в городе Архангельске, в котором подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. Подозреваемый, не желая выполнять законные требования представителей власти прекратить совершать противоправные действия, публично высказал в адрес сотрудников Росгвардии оскорбления. Противоправные действия подозреваемого пресекли и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.  

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

05 май 10:32 | : Скандалы

Главные новости


Приметы глобального потепления - пеликаны осваивают Русский Север
Вселенная Баха. Концерт № 5

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (71)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20