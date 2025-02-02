Пьяная жительница Заполярья побила ногами служителей закона

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы города Нарьян-Мара, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих обязанностей) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителей власти).

По версии следствия, 26 января 2025 года ночью сотрудники УМВД России по НАО прибыли к дому по улице Ненецкая в городе Нарьян-Маре по вызову, поступившему от мужчины- таксиста, которому пассажирка причинила побои. В процессе правового разбирательства подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствовать законной деятельности представителей власти публично их оскорбила и нанесла удары ногами. После доставления подозреваемой для проведения медицинского освидетельствования в медицинское учреждение она продолжила вести себя агрессивно, пинаясь и размахивая руками. Противоправные действия подозреваемой пресекли и доставили ее в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК РФ.