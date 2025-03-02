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В Новодвинске две подружки активно промышляли наркотой

Прокуратура Новодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней уроженки с. Верхняя Тойма и 28-летней уроженки Тамбовской области. Они обвиняются по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые посредством сети Интернет незаконно приобрели наркотическое средство, получив координаты с местом сокрытия наркотика, по которым отыскали тайник с наркотическим средством и извлекли его. 

Преступная деятельность подруг пресечена сотрудниками полиции. Обвиняемые вину в совершении преступления признали полностью.

Уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

20 март 11:02 | : Происшествия

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