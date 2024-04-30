В Холмогорском округе задержан нескладный угонщик

Ранним утром в ОМВД России «Холмогорский» с заявлением о пропаже автомобиля обратилась жительница деревни Шильцово. По словам женщины, она находится в отъезде, а пропажу машины, которая была припаркована у дома, заметила ее дочь.

Ориентировка на похищенное транспортное средство была передана всем наружным службам полиции. Вскоре «Hyundai» с повреждениями был обнаружен участковым уполномоченным полиции недалеко от Емецка на 1062-ом километре федеральной дороги «М-8 «Холмогоры».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 21-летний житель деревни Шильцово.

По имеющейся информации, накануне подозреваемый зашел в гости к дочери собственницы иномарки, а уходя, прихватил с собой ключ от автомобиля. Молодой человек завел машину и отправился в сторону села Емецк. По пути, не справившись с управлением, он наехал на бордюр. Поняв, что из-за полученных повреждений «Hyundai» не может продолжать движение, злоумышленник бросил транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

Также молодой человек привлечен к административной ответственности, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, и за оставление места ДТП.