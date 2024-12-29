В Архангельской области украденый ноутбук вернулся к владельцу

В межмуниципальный отдел МВД России «Няндомский» с заявлением о краже обратился 33-летний сотрудник одной из ресурсноснабжающих организаций города. По словам мужчины, у него из служебного автомобиля пропал ноутбук. Утром перед работой он положил коробку с портативным компьютером на заднее сиденье, а приехав домой на обед, обнаружил, что ее там нет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 30-летний житель города Няндома – коллега потерпевшего. Раннее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу.

По имеющейся информации, злоумышленник увидел, как в обеденное время служебная машина его организации подъехала к магазину, а водитель, не закрыв автомобиль, отправился в торговый зал. Подойдя к транспортному средству, подозреваемый заметил на заднем сидении коробку с ноутбуком, забрал ее и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой более ответственно относиться к сохранности своего имущества – не оставлять ценные вещи в автомобиле, даже если вы уходите на непродолжительное время.