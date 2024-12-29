Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области украденый ноутбук вернулся к владельцу

В межмуниципальный отдел МВД России «Няндомский» с заявлением о краже обратился 33-летний сотрудник одной из ресурсноснабжающих организаций города. По словам мужчины, у него из служебного автомобиля пропал ноутбук. Утром перед работой он положил коробку с портативным компьютером на заднее сиденье, а приехав домой на обед, обнаружил, что ее там нет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 30-летний житель города Няндома – коллега потерпевшего. Раннее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу.

По имеющейся информации, злоумышленник увидел, как в обеденное время служебная машина его организации подъехала к магазину, а водитель, не закрыв автомобиль, отправился в торговый зал. Подойдя к транспортному средству, подозреваемый заметил на заднем сидении коробку с ноутбуком, забрал ее и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой более ответственно относиться к сохранности своего имущества – не оставлять ценные вещи в автомобиле, даже если вы уходите на непродолжительное время.

21 январь 09:25 | : Происшествия

Главные новости


Веселей, ребята, выпало нам…
Январские пироги. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (210)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20