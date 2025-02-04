Пьяный водитель мотобуксировщика из Архангельска решил пободаться с джипом

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 63-летнего жителя города Архангельска виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Установлено, что мужчина в дневное время 25 февраля 2024 г., управляя в состоянии сильного алкогольного опьянения мотобуксировщиком с санями-волокушами, при пересечении автомобильной дороги «Подъезд к городу Северодвинску», выезжая со второстепенной дороги со стороны ул. Зеленец г. Архангельска в сторону пос. Луговой Приморского муниципального округа, не уступил дорогу автомобилю марки «MITSUBISHI PAJERO SPORT», направлявшемуся в сторону г. Архангельска по главной дороге, и допустил столкновение с ним.

В результате пассажиру мотобуксировщика, находившемуся в санях-волокушах, причинен тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.



