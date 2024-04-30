В Коряжме негалантный мужчина убил женщину одним толчком в грудь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 48-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 20 мая 2024 днем в квартире дома по улице Ломоносова в городе Коряжме после совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры подозреваемый нанес несколько ударов руками по голове и телу 42-летней знакомой, после чего толкнул потерпевшую. Женщина потеряла равновесие, упала с высоты собственного роста и ударилась головой о батарею. В результате полученной тупой травмы головы пострадавшая скончалась на месте преступления.

Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что у него дома компания людей употребляла спиртные напитки. Потерпевшая стала с ним грубо разговаривать, поэтому он ее ударил и толкнул, от чего она упала и ударилась головой, затем перестала подавать признаки жизни.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.