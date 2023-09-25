Драка в нарьян-марском баре закончилась плачевно для партийного активиста

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное отделом дознания УМВД России по НАО в отношении 28-летнего безработного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Следствием установлено, что 8 октября 2023 года ночью из бара в городе Нарьян-Маре в больницу с тяжелыми травмами головы и тела, госпитализирован 22-летний мужчина, которого подозреваемый в ходе конфликта толкнул с лестницы. 17 октября 2023 года от полученной сочетанной травмы головы, грудной клетки и живота пострадавший скончался в медицинском учреждении, в связи с чем действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судя по всему, имеется в виду инцидент с активистом местного отделения ЛДПР Евгения Беркута, закончившийся для последнего плачевно.

В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что баре между ним и ранее незнакомым потерпевшим произошел конфликт, так как он решил, что тот навязчиво оказывает знаки внимания его знакомой. Он ударил мужчину по лицу рукой, тот нанес ответный удар, после чего он толкнул пострадавшего, не предполагая, что тот упадет с лестницы. В последующем узнал, что его знакомая пришла в бар с потерпевшим, с которым они встречались.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.