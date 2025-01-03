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В Каргополе эксгумация тела помогла установить убийство

Прокуратура Каргопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении жителя Каргополя, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

При проверке нераскрытых уголовных дел, предварительное следствие по которым приостановлено в связи с не установлением лиц их совершивших, выявлено, что в 2018 году в коридоре одного из домов г. Каргополя был обнаружен местный житель с травмами головы, который госпитализирован и спустя 1,5 месяца скончался в больнице из-за болезни сердца.

После принятия мер прокурорского реагирования, следственными органами в 2024 году возобновлено производство по делу, проведена эксгумация трупа потерпевшего и повторная экспертиза, которая установила, что причиной смерти стали телесные повреждения нанесённые топором, а не проблемы с сердцем.

В ходе следствия установлено, что злоупотребляющий алкоголем местный житель в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес мужчине, пришедшему к нему в гости с целью совместного распития спиртных напитков, несколько ударов по голове топором.

Уголовное дело долгое время не было раскрыто, так как преступник тщательно скрыл следы преступления, а проведенная в 2018 году судебно-медицинская экспертиза не обнаружила связи между полученными телесными повреждениями и причиной смерти.

Поскольку у лица, совершившего данное деяние, наступило психическое расстройство, уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

28 январь 14:17 | : Происшествия

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