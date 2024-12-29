Полицейские Онеги вернули ребенку дорогостоющую игрушку

В ОМВД России по Онежскому району обратилась 39-летняя местная жительница. По словам заявительницы, из подъезда их дома пропал детский электромотоцикл.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 19-летний молодой человек.

По имеющимся данным, воспользовавшись тем, что кодовый замок сломан, злоумышленник вместе с приятелями зашел в подъезд и распивал там спиртные напитки. Уходя, он прихватил с собой детский электромотоцикл, который стоял на площадке второго этажа и не был пристегнут противоугонным устройством.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется дознание. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Похищенный электромотоцикл изъят и возвращен маленькому владельцу.