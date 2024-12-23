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Честные сотрудники ГИБДД служат в Холмогорском округе

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 32-летнего жителя дер. Оладовская Холмогорского района виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки должностным лицам лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам).

Установлено, что в ночное время 08.09.2024 с целью проверки документов инспекторами Госавтоинспекции в дер. Хомяковская Холмогорского района был остановлен автомобиль под управлением ранее не судимого 32-летнего жителя дер. Оладовская, который находился в состоянии алкогольного опьянения и от медицинского освидетельствования отказался. 

С целью избежания административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишения права управления обвиняемый неоднократно предлагал сотрудникам Госавтоинспекции за вознаграждение изменить квалификацию совершенного им административного правонарушения и привлечь его по ст. 12.20 КоАП РФ за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки. 

В подтверждение своих намерений обвиняемый с помощью своего телефона произвел банковские операции между своими счетами с целью подготовки для перевода 20 000 рублей на банковские счета сотрудников Госавтоинспекции, однако свой преступный умысел не смог довести до конца, поскольку полицейские отказались сообщить сведения о своих банковских счетах.  

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://ruzaregion.ru) 

 

14 январь 09:06 | : Происшествия

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