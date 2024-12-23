Матерый уголовник из Архангельска пытался сжечь живьем своих собутыльников

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Архангельска, обвиняемого по п. «д, е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство знакомого, совершенное с особой жестокостью, а также поджог жилого дома).

Установлено, что в ночь с 25 на 26 января 2024 г. 30-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра злоупотреблял спиртным в компании знакомых в одном из домов пос. Цигломень.

После произошедшего с одним из собутыльников конфликта обвиняемый покинул шумную компанию, затаив обиду. Вернувшись спустя некоторое время к застолью, мужчина из чувства мести решил поджечь жилище, при этом понимая, что в доме проживают люди, которые могут сгореть заживо.

В результате распространившегося пожара 10-квартирный деревянный дом полностью выгорел изнутри, собственникам помещений причинен значительный материальный ущерб.

Несмотря на то, что большинство жителей своевременно покинули загоревшийся дом, 40-летний мужчина не смог самостоятельно выбраться и от полученных ожогов скончался.

За совершенные преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.