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Огонь зимних пожаров в Архангельской области собирает смертельную жатву

10 января 2025 года вечером в квартире деревянного дома по улице Победы в городе Архангельске произошло возгорание. Несмотря на то, что пожарные из горящей квартиры эвакуировали 48-летнего мужчину, он погиб. Предварительная причина его смерти- отравление угарным газом. 

В это же время произошел пожар в частном деревянном доме в деревне Березник Лешуконского района. Дом уничтожен огнем полностью. При разборе завалов обнаружены останки, предположительно, 60-летнего хозяина жилища.

Предварительная причина обоих пожаров - неосторожное обращение с огнем погибших при курении. 

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгораний и смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов,  перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

(фото с https://50.mchs.gov.ru) 

11 январь 16:13 | : Происшествия

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