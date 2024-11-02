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Житель Коряжмы люто "воспитывал" дочь-школьницу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 41-летнего жителя города Коряжмы в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). 

Следствием установлено, что с ноября 2023 года по май 2024 года по месту жительства в городе Коряжме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 14-летней дочерью, оскорблял ее и систематически применял к ней физическую силу. 

О противоправных действиях подследственного стало известно после того, как несовершеннолетняя потерпевшая рассказала учителю, что отец стал злоупотреблять спиртными напитками и вести себя агрессивно.  

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 (фото с https://dzen.ru/news/by/story/10a02681-ff07-561e-8e83-87d5671793cf) 

21 ноябрь 08:57 | : Происшествия

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