Житель Коряжмы люто "воспитывал" дочь-школьницу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 41-летнего жителя города Коряжмы в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что с ноября 2023 года по май 2024 года по месту жительства в городе Коряжме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с 14-летней дочерью, оскорблял ее и систематически применял к ней физическую силу.

О противоправных действиях подследственного стало известно после того, как несовершеннолетняя потерпевшая рассказала учителю, что отец стал злоупотреблять спиртными напитками и вести себя агрессивно.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.