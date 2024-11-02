Отрезанные пальцы работяги обойдутся директору няндомской пилорамы исправработам

Мировой судья судебного участка № 2 Няндомского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и признал директора коммерческой организации виновным по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В судебном заседании установлено, что 04.05.2024 подсудимый без обучения, стажировки и инструктажа допустил 24-летнего помощника рамщика к самостоятельной работе по распиловке пиломатериалов на деревообрабатывающем станке.

Отсутствие по вине работодателя у работника необходимых знаний о безопасных условиях труда, методах и приёмах выполнения работ, недостаточный контроль за осуществлением трудовой функции работником, ненадлежащее эксплуатационное состояние оборудования и другие нарушения привели к травмированию и ампутации трёх пальцев левой кисти молодого человека.

Приговором суда, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, осужденному назначено 2 года исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно.

Возмещение морального вреда, причиненного преступлением, рассматривается в порядке гражданского судопроизводства.