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Северодвинец приговорен к исправработам за случайный выстрел на рыбалке

Мировой судья судебного участка № 1 Лешуконского судебного района, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал 40-летнего жителя г. Северодвинска виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение гражданину тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Установлено, что подсудимый в марте 2021 года, находясь со своими знакомыми на рыбалке в районе реки Кыма в Лешуконском районе Архангельской области, при неосторожном обращении с оружием допустил выстрел дробью из имевшегося при нем охотничьего ружья в сторону своих знакомых, в результате чего одному из них была причинена травма лица, повлекшая потерю зрения на один глаз.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, однако был изобличен совокупностью добытых по уголовному делу доказательств.

Приговором суда, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

21 апрель 09:03 | : Происшествия

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