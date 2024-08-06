Северодвинка спаслась от "ухажера" прыжком со второго этажа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Северодвинска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в, г» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, и с применением оружия), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, 2 сентября 2024 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного и иного токсического опьянения, принудительно удерживал в своей квартире на улице Карла Маркса в г. Северодвинске 25-летнюю знакомую. Подозреваемый связал женщину, обливал ее холодной водой, угрожал физической расправой, игнорировал требования потерпевшей выпустить ее из квартиры. Потерпевшая спаслась, выпрыгнув со второго этажа жилого дома и обратившись за помощью к прохожим.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что вместе с потерпевшей, которая находилась у него в гостях, употребляли спиртные напитки и запрещенные препараты. В результате возникшей ссоры на почве ревности он ее связал и не выпускал из квартиры.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинск Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.