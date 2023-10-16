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Пьяный северодвинец угрожал прохожим игрушечным оружием

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ  (хулиганство, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия, связанном с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка). 

Установлено, что вечером 14 декабря 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись автоматом «АК-12LT», предназначенным для игры в «лазертаг», внешне имитирующим реальное боевое оружие, пришел во двор домов № 44 и № 46 на ул. Железнодорожной в городе Северодвинске, где без видимого повода напал на находящихся там незнакомых ему случайных прохожих – 30-летнюю женщину и ее малолетнего сына. Обвиняемый направил на них автомат, при этом высказывал угрозы убийством, тем самым угрожая применением насилия. 

Воспользовавшись моментом, женщине удалось убежать к находившемуся неподалеку супругу, который предпринял попытку пресечь дальнейшие противоправные действия. Однако обвиняемый совершил аналогичные действия и в отношении самого мужчины.

В условиях сложившейся обстановки, потерпевшие словесные угрозы убийством восприняли реально, опасаясь их осуществления.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, в ходе допроса указал, что никому применением автомата не угрожал. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд. 

Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

06 декабрь 09:02 | : Происшествия

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