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Архангелогородец жестоко обращался с тремя дочерями своей пассии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 48-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних). 

Следствием установлено, что с января 2023 года по июнь 2024 года по месту жительства в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к троим дочерям сожительницы в возрасте от 7 до 17 лет, используя малозначительные поводы, систематически наносил им побои и причинял физическую боль. 

Правоохранительным органам о произошедшем стало известно после того, как обвиняемый выгнал старшую девочку из дома, а она обратилась в органы полиции, где рассказала, что сожитель матери применяет физическую силу. В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что ее младшие сестры также подвергались с его стороны насилию. В связи с тем, что мать девочек продолжает сожительствовать с подследственным, ранее привлекалась к административной ответственности и состоит на профилактических учетах, несовершеннолетние пострадавшие изъяты из семьи и находятся в социальном центре. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для  рассмотрения по существу.

 

 

13 ноябрь 08:53 | : Происшествия

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