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Мама и отчим превратили в кошмар жизнь 7-летнего северодвинца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 29-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

 Следствием установлено, что с января 2023 года по январь 2024 года по месту жительства в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 7-летнему сыну сожительницы, используя малозначительные поводы, систематически оскорблял мальчика, наносил ему побои и причинял физическую боль. 

 Правоохранительным органам о произошедшем стало известно после того, как классный руководитель увидела у мальчика шишки на голове и синяки на теле и поинтересовалась их происхождением. Школьник рассказал социальному педагогу, что отчим его бьет за плохое поведение. В связи с тем, что мать ребенка поддерживала методы воспитания сожителя,  несовершеннолетний пострадавший изъят из семьи и находится в социальном центре. 

 В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для  рассмотрения по существу.

(фото с https://pg21.ru)

13 август 11:01 | : Происшествия

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