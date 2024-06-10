Мама и отчим превратили в кошмар жизнь 7-летнего северодвинца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 29-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что с января 2023 года по январь 2024 года по месту жительства в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 7-летнему сыну сожительницы, используя малозначительные поводы, систематически оскорблял мальчика, наносил ему побои и причинял физическую боль.

Правоохранительным органам о произошедшем стало известно после того, как классный руководитель увидела у мальчика шишки на голове и синяки на теле и поинтересовалась их происхождением. Школьник рассказал социальному педагогу, что отчим его бьет за плохое поведение. В связи с тем, что мать ребенка поддерживала методы воспитания сожителя, несовершеннолетний пострадавший изъят из семьи и находится в социальном центре.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://pg21.ru)