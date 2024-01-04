Житель Новодвинска, искалечивший ребенка, будет ждать суда в тюрьме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение жителю города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). На основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием установлено, что 24 мая 2024 вечером по месту жительства в городе Новодвинске обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к 2-летней дочери сожительницы, которая громко плакала, держа ее на руках, встряхнул девочку и бросил от себя. При падении ребенок ударился головой об угол шкафа. Девочка получила травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, и находится на стационарном лечении в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.