Архангельск: "касатка" руководителей "Авто-Флагмана" осталась без удовлетворения

Третьим кассационным судом общей юрисдикции 11.08.2022 оставлен без изменения приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 01.04.2021, которым 55-летний и 52-летний жители г. Архангельска, осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а один из них еще по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб). Одному по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы, другому – в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием каждым наказания в исправительной колонии общего режима.
Суд установил, что осужденные – руководители ООО «Авто-Флагман», являвшегося официальным дилером компании ЗАО «Рено Россия» похитили полученные в 2013 – 2014 гг. по заключенным между возглавляемой ими организацией и 168 гражданами договорам купли-продажи автомобилей марки «Renault» денежные средства в сумме свыше 73 млн. руб.
Кроме того, в мае 2013 г. у одного из потерпевших под предлогом продажи ему автомобиля марки «Renault» были похищены денежные средства в сумме 510 тыс. руб., а в ноябре 2014 г. причинен имущественный ущерб ЗАО «Рено Россия» на сумму свыше 13 млн. руб.
Кассационные жалобы одного из осужденных и его защитника с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции оставила без удовлетворения.