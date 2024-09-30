Каргопольское озеро Лача отдало тело одного из утонувших рыбаков

19 октября 2024 года в озере Лача в Каргопольском районе при проведении поисковых работ обнаружено тело 41-летнего жителя города Няндомы, который вместе в двумя знакомыми на моторной лодке отправился на рыбалку. 13 октября мужчины перестали выходить на связь. В рыбацкой избе обнаружены их личные вещи и спасательные жилеты, на озере дрейфующая лодка. Продолжаются поисковые мероприятия, направленные на обнаружение тел двоих пропавших.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети, находившиеся без присмотра взрослых, и лица в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.