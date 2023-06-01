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В озере поселка Обозерский нашли тело утопленника

Вчера утром недалеко от берега озера в поселке Обозерский водолазами обнаружено тело разыскиваемого 49-летнего местного жителя, личные вещи которого были обнаружены 16 июля текущего года на берегу водоема. По предварительным данным, мужчина утонул во время купания в состоянии алкогольного опьянения. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.

 

 

19 июль 10:58 | : Происшествия

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