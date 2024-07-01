В Плесецком округе мужчина спьяну не рассчитал силы и утонул в Онеге

17 августа 2024 года вечером в реке Онега у деревни Гоголево в Плесецком районе водолазами при проведении поисковых работ обнаружено тело 43-летнего мужчины, которой 14 августа 2024 года утонул при очевидных обстоятельствах при попытке переплыть реку. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, мужчина пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети, находившиеся без присмотра взрослых, и лица в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.