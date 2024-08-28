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Жительницы Удмуртии оставили о себе плохую память в Поморье

10 сентября в межмуниципальный отдел МВД России «Красноборский» с сообщением о краже денежных средств у ее подопечных обратилась социальный работник местного комплексного центра социального обслуживания.

По словам женщины, она помогает по хозяйству пожилым брату и сестре, проживающим в деревне Демьяновская. Придя к ним вечером, она узнала, что в доме побывали две незнакомки, после ухода которых пропали 88 тысяч рублей…

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Общаясь со следователем, потерпевшие рассказали, что к ним в дом постучались две женщины, одна из которых была в форме. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они сообщили, что занимаются розыском злоумышленников, которые похищают деньги граждан, подменяя настоящие купюры на фальшивые. Незнакомки попросили показать имеющиеся в доме накопления.

Мужчина достал из потайного места кошелек и продемонстрировал одну из купюр. Осмотрев ее, «гостья» констатировала, что это фальшивка. Женщины дали пожилым людям подписать какие-то бумаги, а затем отправили их на улицу. Зайдя в дом после ухода незнакомок, хозяева обнаружили, что пропали все их сбережения – почти 90 тысяч рублей.

Потерпевшие смогли описать злоумышленниц полицейским. Ориентировка была передана всем наружным службам, а также направлена в соседние регионы.

Вскоре поступила информация, что схожие по описанию злоумышленницы задержаны в Кировской области, где они аналогичным способом совершили кражу у одного из местных жителей. Обе подозреваемые – женщины 1990 и 2003 годов рождения – жительницы Республика Удмуртия.

По имеющейся информации, злоумышленницы приехали в Красноборский округ Архангельской области на машине. Одна из них надела привезенную с собой кадетскую форму, по виду схожую с формой сотрудника полиции, после чего подозреваемые зашли в дом, где жили пожилые люди, забрали денежные средства, а затем уехали в Кировскую область. Там они были задержаны местными полицейскими. Похищенные у пенсионеров деньги злоумышленницы успели потратить.

В настоящее время женщины задержаны и доставлены в Красноборский округ Архангельской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину). Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

В настоящее время задержанные отрабатываются на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Если вы или ваши родные пострадали от действий данных женщин, просим обратиться в полицию по телефонам: 8(81840) 3-16-28 (дежурная часть МО МВД России «Красноборский») или 102. 

23 сентябрь 10:55 | : Происшествия

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