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В Архангельской области произошло ДТП с летальным исходом

18 сентября около 10:15 в дежурную часть ОМВД России по Вельскому району поступила информация о столкновении двух транспортных средств на перекрестке неравнозначных дорог М-8 «Холмогоры» и «Вельск – Ефремковская».

По предварительным данным, мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Renault, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем Foton.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легкового автомобиля и женщина-пассажир. Они были доставлены в лечебное учреждение, где мужчина скончался от полученных в результате ДТП травм.

Все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

 

 

19 сентябрь 10:25 | : Происшествия

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