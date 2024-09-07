В Архангельской области произошло ДТП с летальным исходом

18 сентября около 10:15 в дежурную часть ОМВД России по Вельскому району поступила информация о столкновении двух транспортных средств на перекрестке неравнозначных дорог М-8 «Холмогоры» и «Вельск – Ефремковская».

По предварительным данным, мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Renault, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовым автомобилем Foton.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легкового автомобиля и женщина-пассажир. Они были доставлены в лечебное учреждение, где мужчина скончался от полученных в результате ДТП травм.

Все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.