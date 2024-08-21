Выпил, покурил, умер. Типичный сценарий "пьяного" пожара в Заполярье

10 сентября 2024 года вечером в одной из квартир двухэтажного дома на ул. Первомайской в г. Нарьян-Мар произошло возгорание. После тушения пожара обнаружено тело 51-летнего мужчины со следами ожогов на теле. Второго пострадавшего, находившегося в это же время в квартире, удалось спасти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате курения погибшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.