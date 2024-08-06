Жительница Архангельска потеряла 300 тысяч на любви к иностранным морякам

В полицию Архангельска с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 53-летняя женщина. По ее словам, около трех недель назад на сайте знакомств она наткнулась на анкету жителя Канады по имени Эдвард. Обменявшись несколькими сообщениями, мужчина и женщина перешли для общения в мессенджер.

Новый знакомый рассказал, что является моряком и в настоящее время вместе со своим судном стоит в порту Касабланка. После непродолжительного общения он признался архангелогородке в любви и сообщил, что готов приехать к ней. Однако для этого необходимо выплатить работодателю «отпускной сбор», а так как он находится в рейсе, средств для этого у него сейчас нет.

Северянка согласилась помочь влюбленному в нее мужчине. С ней связался якобы представитель компании, в которой тот работал, и предложил перевести необходимую сумму – чуть более 300 тысяч рублей – на номера трех пластиковых карт. Женщина выполнила указания собеседника. Примечательно, что банковские карты, на которые необходимо было перечислить денежные средства для иностранной компании были оформлены на русские имена.

То, что ее обманывают, архангелогордка поняла, когда представитель компании позвонил вновь и сообщил о необходимости внесения еще одного платежа. Она сразу же прекратила общение, заблокировала номер ухажера и обратилась в полицию.

Разговаривая со следователем, потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений, в том числе и из профилактических бесед, проводившихся на работе, но не думала, что столкнется с этим в жизни.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере). Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными, особенно при общении с незнакомыми лицами посредством интернет-сервисов. Не переводите денежные средства посторонним людям, кем бы они ни представлялись. Берегите себя и свои сбережения!