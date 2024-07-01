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В Архангельске произошло задержание угонщика со стрельбой

Находясь на маршруте патрулирования, в Архангельске на Краснофлотском мосту сотрудники ДПС заметили объявленный в розыск автомобиль «ВАЗ». 

Полицейские подали сигнал об остановке. Однако рулевой проигнорировал законное требование, продолжил движение и увеличил скорость, пытаясь скрыться.

В ходе преследования водитель «ВАЗ» неоднократно создавал аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения, в том числе выезжал на полосу встречного движения, пересекал сплошную линию разметки.

Второй наряд ГАИ перекрыл участок дороги по пути следования нарушителя. Однако и это его не остановило. 

Тогда в соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспекторами ДПС было принято решение о применении оружия. Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего автомобиль был остановлен, а водитель задержан.

Нарушителем оказался 17-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами. В салоне находились два пассажира.

В ходе проведенной проверки установлено, что машину юноша приобрел через популярный интернет-сайт, при этом данное транспортное средство числится как снятое с учета. 

В отношении нарушителя составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части дороги, встречного разъезда и обгона, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

24 август 10:00 | : Происшествия

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