Пьянчужки из Плесецкого округа избили полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Плесецкого района в возрасте от 30 до 40 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 21 апреля 2024 года ночью участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Плесецкий» по сообщению о нарушении порядка прибыл к дому по улице Цементников в поселке Савинский, у которого подозреваемые наносили побои местному жителю. Представитель власти потребовал прекратить избиение. Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая избежать правового разбирательства и привлечения к административной ответственности, поочередно нанесли полицейскому, одетому в форменное обмундирование, множественные удары руками по голове, от чего тот потерял сознание. Нападавшие скрылись с места преступления, но были задержаны сотрудниками органов внутренних дел. Представитель власти обратился за медицинской помощью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении одного из задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу. Двое подследственных будут находиться под домашним арестом.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.