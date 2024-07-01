В Архангельске задержана разнополая парочка наркоторговцев

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД при силовой поддержке СОБР Росгвардии на Талажском шоссе был остановлен автомобиль «Лада», в котором пассажирами передвигались мужчина и женщина 1998 и 2005 годов рождения.

При задержании стражи порядка обнаружили и изъяли сверток в изоленте, в котором находилось 25 пакетиков с неизвестным порошком. Проведенная лабораторная экспертиза подтвердила, что данное вещество является синтетическим наркотиком в крупном размере.

По информации оперативников, злоумышленники намеревались сбыть запрещенные вещества путем оборудования тайников на территории города Архангельска.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.



