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В Архангельске задержана разнополая парочка наркоторговцев

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД при силовой поддержке СОБР Росгвардии на Талажском шоссе был остановлен автомобиль «Лада», в котором пассажирами передвигались мужчина и женщина 1998 и 2005 годов рождения.  

При задержании стражи порядка обнаружили и изъяли сверток в изоленте, в котором находилось 25 пакетиков с неизвестным порошком. Проведенная лабораторная экспертиза подтвердила, что данное вещество является синтетическим наркотиком в крупном размере.

По информации оперативников, злоумышленники намеревались сбыть запрещенные вещества путем оборудования тайников на территории города Архангельска.  

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.


16 август 13:05 | : Происшествия

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